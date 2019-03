Keine Warenbelieferung mehr: Einrichtungskette Habitat schließt alle Filialen in Deutschland

Habitat hat eine bewegte Geschichte. 1964 wurde die Kette in England von dem Designer Terence Conran gegründet. 1992 kaufte Ikea-Gründer Ingvar Kamprad das Unternehmen. Doch auch ihm gelang es nicht, die Kette mit ihren erschwinglichen Designermöbeln in Innenstadtlagen nachhaltig profitabel machen. So wechselte Habitat erneut den Besitzer und wurde 2009 vom Finanzinvestor Hilco übernommen, der die kontinentaleuropäischen Filialen später an Cafom verkaufte. Der Fokus des französischen Eigentümers habe jedoch nie auf dem Geschäft in Deutschland gelegen, berichten ehemalige Mitarbeiter. Hohe Mietkosten für die Innenstadtfilialen sowie ein verändertes Kundenverhalten, auf das das Unternehmen zu spät reagiert hatte, erschwerten zusätzlich die Sanierung. Zuletzt erzielte Habitat Deutschland nur noch einen Umsatz von 7,6 Millionen Euro.