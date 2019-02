 Keramikhersteller: Dank Dusch-WCs und spülrandlose Toiletten notiert Villeroy & Boch ein Umsatzplus

Ende 2018 standen in der Sparte Bad und Wellness noch Aufträge in Höhe von knapp 50 Millionen Euro in den Büchern. Dies entspreche wieder dem langjährigen Durchschnitt, nachdem Ende 2017 Aufträge in Höhe von 96 Millionen Euro schwer bedient werden konnten. Nach einer Erweiterung der Produktionsanlagen könnten Kunden jetzt wieder mit einem zeitlich geringeren Vorlauf bestellen, hieß es.