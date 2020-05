Kik-Konkurrent Takko ist aus dem Takt geraten

Und rasche Besserung ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: Kaufhof-Karstadt treibt die Sanierung inzwischen mittels Schutzschirm-Insolvenz voran. Das gleiche Schicksal ereilte mehrere deutsche Tochtergesellschaften von Esprit, die Modehandelskette Sinn und die Modekette Hallhuber. Der Damenmode-Filialist Appelrath Cüpper beantragte Insolvenz in Eigenverwaltung. Weitere Unternehmen dürften folgen, denn in vielen Läden stapelt sich derzeit unverkaufte Ware. Doch die Kauflust ist angesichts von Job- und Rezessionsängsten im Keller.