Der angeschlagene Handelskonzern Steinhoff hat einem Verkauf seiner österreichischen Tochter Kika/Leiner an den Immobilieninvestor und Karstadt-Eigner Rene Benko zugestimmt. Wie das südafrikanisch-deutsche Unternehmen am Freitag mitteilte, geht Österreichs zweitgrößter Möbelhändler dabei an Benkos Signa-Holding. Details wurden zunächst nicht bekannt. Der Sender ORF berichtete, das operative Geschäft werde zu einem symbolischen Wert von einem Euro übertragen. Signa verpflichte sich aber, einen dreistelligen Millionenbetrag einzuschießen. Früheren Berichten der Tageszeitung "Österreich" zufolge sollte der Kaufpreis bei 450 Millionen Euro liegen, 100 Millionen Euro sollten demnach als Finanzspritze in das operative Geschäft gesteckt werden.