Kinderbedarf: Wird jetzt am Nachwuchs gespart?

Das bestätigt auch Webers Wettbewerber Baby-Walz. Das Unternehmen beobachtet zwar „eine gestiegene Preissensitivität“. Diese drücke sich aber vor allem im Vergleich der unterschiedlichen Angebote verschiedener Händler aus, weniger in der Wahl günstigerer Modelle, erklärt ein Unternehmenssprecher. Sein Fazit: „Im Grunde wird nicht wirklich am Nachwuchs gespart. Das, was das Baby braucht, wird gekauft und es wird bei der Qualität kein Kompromiss gemacht.“