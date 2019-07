Klagen gegen Onlinehändler Wer im Clinch mit Amazon liegt

Der Österreichische Handelsverband hat im Dezember 2018 eine Beschwerde gegen Amazon bei der Bundeswettbewerbsbehörde eingereicht. Aus der Beschwerdeschrift geht hervor, dass auch hier Amazons Doppelrolle als Online-Händler und zugleich Online-Marktplatz für Ärger sorgt. Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes, kritisiert: „Als führender Marktplatz kann Amazon theoretisch die Daten der gelisteten Händler einsehen, deren Preise unterbieten und langfristig das gesamte Geschäft an sich binden.“ Durch den Zugriff auf unzählige Kunden- und Händlerdaten könne sich Amazon einen wettbewerbsbeeinflussenden Vorteil verschaffen. Bei Produkten, welche für die Händler besonders gut laufen, könne Amazon sein Eigensortiment wie „Amazon Basics“ ausbauen und die Preise von herkömmlichen Verkäufern strategisch unterbieten. Dadurch schieden die Mitbewerber früher oder später aus dem Markt aus, so die Argumentation der österreichischen Wettbewerbswächter.