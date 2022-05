Klassiker von WiWo Trigema-Chef Grupp: „In Deutschland habe ich alles unter Kontrolle“

Gibt es in Deutschland noch genügend Fachkräfte für diese Arbeitsplätze in der Textilproduktion?

Das Problem ist, dass in Deutschland viele Abitur machen und studieren. Wenn die Tochter einer Näherin Abitur macht, geht sie mir nicht mehr an die Nähmaschine. Auch wir bekommen nur schwierig Näherinnen und Näher. Deshalb werden Stellen in Deutschland auch mit ausländischen Fachkräften besetzt.