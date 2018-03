Klaus Dietmayer: Technikexperte beantwortet die wichtigsten Fragen zum Uber-Unfall

Es verwundert, dass keine Vollbremsung eingeleitet wurde. Das Uber-Fahrzeug hat überhaupt nicht gebremst. Warum?

Dies ist in der Tat verwunderlich. Es gibt ja heute schon in vielen modernen Fahrzeugen Notbremssysteme beziehungsweise Notbremsassistenten in Serie. Diese Funktion ist unabhängig vom automatisierten Fahren und zählt zu den Fahrerassistenzsystemen. Bei Hindernissen vor dem Fahrzeug gibt das Notbremssystem dann eine Kollisionswarnung aus und fängt teilweise auch von allein an, zu bremsen. Aus diesem Video wissen wir aber nicht, ob so ein Notbremssystem in dem Uber-Auto verbaut war. Das Fahrzeug hat aber ganz offensichtlich nicht gebremst.