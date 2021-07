Klaus Gehrig beurlaubt Der große Knall bei Lidl und Kaufland

Der Lidl-Patron hatte sich bereits vor über 20 Jahren aus dem Alltagsgeschäft zurückgezogen und seinen Besitz in Stiftungen einbracht. Seither lenkt Gehrig als Komplementär die Geschicke der Gruppe. Was er beschließt, ist Gesetz bei Lidl und Kaufland. Die operativen Vorstandschefs müssen sich seinem Willen fügen. Oder weichen. So war es bislang jedenfalls. Doch im Mai änderte sich die Gemengelage – damals wurde bekannt, dass die 30-jährige Managerin Melanie Köhler den Konzern verlässt. Die Personalie dürfte nun auch in der Pressemitteilung gemeint sein.