Klaus Roewe: Flugtaxi-Start-up Lilium holt neuen Chef von Airbus

Das Flugtaxi-Startup Lilium will mit dem früheren Airbus-Manager Klaus Roewe an der Firmenspitze durchstarten. Roewe werde den Posten zum 1. August übernehmen, teilte das Münchner Unternehmen am Mittwoch mit. Er solle die Zertifizierung und den Einstieg in die Serienproduktion verantworten.