Klebeband-Hersteller: Tesa sieht Elektroautos als Wachstumschance

Auf den Umbruch in der Industrie habe Tesa mit dem Aufbau des Bereichs „Automotive Electronics“ reagiert. Das Tochterunternehmen des Beiersdorf-Konzerns ist vor allem für seine Büro- und Heimwerkeranwendungen bekannt, erwirtschaftet jedoch rund drei Viertel des Umsatzes als Zulieferer für die Industrie. 2017 legte vor allem das Projektgeschäft mit der Elektronikindustrie in Asien kräftig zu. Tesa-Produkte finden sich in Smartphones und Tablets, Monitoren und Fernsehern, aber auch in Waschmaschinen und Autos.