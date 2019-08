Klimaschutz: Deutsche Luftfahrt will künftig ohne CO2 fliegen

Die Konzerne seien bereit, sich an Pilotprojekten zum Aufbau entsprechender Industrieanlagen zu beteiligen. Ein BDL-Sprecher bestätigte Reuters, dass das Gremium am Donnerstag eine entsprechende Erklärung beschlossen habe. Dem BDL-Präsidium gehören unter anderem der Chef des Frankfurter Flughafen-Betreibers Fraport, Stefan Schulte, der operative Leiter der Deutschen Lufthansa, Detlef Kayser, Eurowings-Chef Thorsten Dirks sowie ein Vertreter des Reiseveranstalters TUI Group an.