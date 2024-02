Klimaschutz in der Modeindustrie: „Nachhaltigkeit ist sehr Milieu-abhängig“

Nun will dieses Ergebnis nicht so recht passen zu der Erkenntnis, die Maximilian Böck über seine Kunden erlangt hat. Der Marc O'Polo-Chef hat im WirtschaftsWoche-Podcast Chefgespräch erzählt, dass das Thema Nachhaltigkeit bei den Kunden nach Corona wieder mehr in den Hintergrund gerückt sei – und dafür ein anderes Kaufkriterium massiv an Bedeutung gewonnen habe. Der Bekleidungshersteller aus dem oberbayerischen Stephanskirchen (Umsatz: mehr als 600 Millionen Euro) führt ebenfalls regelmäßig Kundenumfragen durch. So möchte er etwa wissen, wodurch die Kaufentscheidung am meisten beeinflusst wird. In der Umfrage von März 2021, erzählt Böck, sei das Kriterium Preis auf Rang 12 gelandet. Bei der gleichen Umfrage im Mai 2022, wenige Monate nach Kriegsbeginn in der Ukraine, landete die Antwort „Preis“ plötzlich auf Platz drei. Die Kriterien Langlebigkeit der Produkte und geringe Umweltbelastung seien in beiden Umfragen etwa gleich geblieben, zwischen den Plätzen fünf und sechs.