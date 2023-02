Klimazertifikate Selbstversuch mit dem sündigen Ablasshandel

Sant trommelt seine Mitarbeiter zusammen. Stundenlang überlegen sie. Am Ende hat eine junge Frau namens Sheryl Sturges die verrückteste Idee. Bäume könnte man pflanzen, sehr, sehr viele, die nehmen schließlich CO2 auf. Es lässt sich heute nicht sicher sagen, ob die Idee hier zum ersten Mal aufkam. Aber Sant setzt sie damals als Erster in großem Stil um. In Guatemala pflanzt er 52 Millionen Bäume. Sein Kohlekraftwerk wird so das erste klimaneutrale der Welt. In Sacramento, im Gespräch mit Roger Sant, verstehe ich besser, warum die Idee des CO2-Ausgleichs so eine Erfolgsgeschichte ist. Ich glaube ihm, dass er es ernst meint mit dem Klimaschutz. Gleichzeitig sehe ich ihn lachend, im Poolhaus seiner Villa, und denke: Opfern musste er eigentlich nichts.



Lesen Sie auch: 5 Gründe, warum der Klimaschutz nicht vorankommt



Zehn Jahre später, 1997, findet die Klimakonferenz in Kyoto statt. Die Staaten sollen über die Zukunft des Planeten verhandeln. Al Gore, damals Vizepräsident der USA, kommt mit Föhnfrisur und in perfekt sitzendem Anzug. Für Deutschland ist Angela Merkel vor Ort, damals Umweltministerin, mit Bob-Frisur und in kariertem Sakko. Zehn Tage soll die Konferenz dauern. Doch es gibt vor allem Streit. Die Industrieländer sollen sich erstmals verpflichten, ihre Emissionen zu begrenzen, doch sie fürchten wirtschaftliche Einbußen. Um Mitternacht des letzten Tages, die Konferenz ist eigentlich zu Ende, greift der argentinische Chefverhandler verzweifelt zu einem Trick: Er hält einfach die Uhren an. Es wird weiter verhandelt, 30 Stunden am Stück. Mit dunklen Augenringen tritt Angela Merkel schließlich vor die Kameras: „Es ist ein guter Tag für die Umwelt“, sagt sie.