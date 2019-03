Kochbox-Versender: HelloFresh rechnet 2019 mit geringerem Wachstum

BerlinDer Kochbox-Versender geht im laufenden Jahr von einem schwächerem Wachstum aus. 2019 werde der Umsatz maximal um 30 Prozent zulegen, kündigte das Berliner Unternehmen an. Im vergangenen Jahr reichte es dank deutlich mehr Kunden zu einem Plus von 41 Prozent auf 1,28 Milliarden Euro. „2018 war bisher unser erfolgreichstes Jahr“, sagte Firmenchef Dominik Richter. Der bereinigte Betriebsverlust (Ebitda) verringerte sich um mehr als ein Fünftel auf 54,5 Millionen Euro. Im Jahresverlauf will HelloFresh nun auf bereinigter operativer Ebene die Gewinnschwelle knacken.