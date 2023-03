Kochbox-Versender: Hellofresh setzt verstärkt auf Fertiggerichte

In den Jahren vor Ausbruch der Coronavirus-Pandemie hatte das Unternehmen Umsatz und Kundenzahl um jährlich 40 bis 60 Prozent gesteigert. Daher will der Essensversender die Kapazitäten zur Herstellung von Fertiggerichten ausbauen. „Wir sind zuversichtlich, in diesem Segment unseren Umsatz bis 2025 zu verdoppeln.“