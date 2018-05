Kochbox-Versender: Hellofresh wächst dank US-Geschäft deutlich

Trotz des starken Wachstums schreibt Hellofresh weiterhin rote Zahlen. Der bereinigte Betriebsverlust ging um fast 27 Prozent auf 21,7 Millionen Euro zurück. Ziel ist es weiterhin, im vierten Quartal operativ die Gewinnschwelle zu knacken. „Dafür werden wir im Jahresverlauf die Marketingausgaben zurückfahren und die Marge weiter verbessern“, kündigte Richter an. Investieren will Hellofresh weiter in neue Projekte wie beispielsweise Essens-Automaten in Berlin oder Fertiggerichte in den USA.