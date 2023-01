Kochboxen-Versender Hellofresh: Streit um Betriebsratswahl eskaliert weiter

Angestellte von Hellofresh versuchen schon seit mehreren Monaten, am Firmensitz in Berlin einen Betriebsrat wählen zu lassen. Dabei stehen sich die Initiatoren und die Vorstandsmitglieder mit gegensätzlichen Auffassungen gegenüber. Um eine Betriebsratswahl durchführen zu können, muss in Deutschland ein Wahlvorstand gewählt werden. Mit diesem Ziel hatten einige Hellofresh-Angestellte im Juni 2022 via Aushängen und Rundmails über die Wahl informiert und eine Vollversammlung in Berlin ausgerufen.