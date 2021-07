Kochboxenversand: Hellofresh baut Kapazitäten in Deutschland und Österreich aus

Der rasant wachsende Kochboxversender Hellofresh baut seine Produktionskapazitäten in Deutschland und Österreich aus. Eine neue Fertigungsstätte in Barleben bei Magdeburg solle bis Ende 2022 fertiggestellt sein und das Produktionsvolumen in den beiden Ländern mehr als verdoppeln, teilte die Firma am Montag mit. Dabei würden rund 1500 Arbeitsplätze neu geschaffen.