Kölsch und Kostüme Das Geschäft mit dem Karneval

„Es ist ein tolles Jahr für uns“, sagt der Geschäftsführer vom Kostüm-Großbetrieb Deiters, Björn Lindert. Auch die Angst vor dem grassierenden Coronavirus scheint die Lust am Feiern und damit auch die Konsumfreude bislang nicht zu trüben. „Genauso wie Leute noch ins Kino oder ins Stadion gehen, feiern sie auch noch zum Karneval.“ Das liege vor allem daran, dass es in Deutschland keine akute Ansteckungsgefahr gebe, meint auch Jochen Schönfelder von der Boston Consulting Group, der mit einem „überschaubaren Einfluss“ der Epidemie auf die Session rechnet. „Sollten in den kommenden Tagen neue Fälle in Deutschland auftreten, kann sich dieses Bild aber sicherlich ändern.“