Köttbullar und Sternenköche: Der Handel setzt auf Gastronomie

Doch auch die Konkurrenz schläft nicht. Der Rivale Breuninger lockte Ende April gleich mit sechs Sterneköchen, die in seinem Stuttgarter Flagship-Store für rund 1000 Kunden kochten. Ganz vorbei geht der Gastronomie-Trend selbst an H&M nicht. Auch die skandinavische Modekette hat in den Filialen ihrer Premiummarke Arket in Berlin und München inzwischen ganz selbstverständlich ein Café integriert, dass mit seinen vegetarischen und veganen Essensangeboten „die Reinheit, Frische und Einfachheit“ widerspiegeln soll, die allgemein mit Skandinavien assoziiert werde. Für das Fachblatt „Textilwirtschaft“ steht fest: „Essen ist in Mode.“