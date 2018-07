Kolumne: Werner knallhart Karstadt & Kaufhof: Hat das Zukunft oder kann das weg?

Das waren noch Zeiten: Als Karstadt am Berliner Hermannplatz eröffnete, galt es als das modernste Warenhaus in ganz Europa. Mit eigenem U-Bahn-Haltestellen-Ausgang. Das gab es sonst nirgends. Die Filiale war ein stolzer Palast. Ein Hauch von New York in Berlin. Aber das ist 90 Jahre her.