Kompletter Insolvenzplan liegt vor So will sich Galeria Karstadt Kaufhof aus der Krise retten

Was soll sich im Online-Geschäft tun?

Laut Insolvenzplan hat das fusionierte Unternehmen im Geschäftsjahr 2018/19 mit den Warenhäusern einen Gesamtumsatz von rund vier Milliarden Euro erzielt. Nur 184 Millionen Euro davon, also nur 4,3 Prozent, entfielen auf das Online-Geschäft, das daher auch „die negativen wirtschaftlichen Effekte nicht kompensieren“ konnte. In Zukunft soll der Online-Anteil „erheblich weiter ausgebaut werden“. Das Leitbild eines „vernetzten Marktplatzes der Zukunft“ wird entworfen, zunächst soll aber die „aktuell bestehende Lücke zum Marktstand“ geschlossen werden. Schon dabei gibt es von Suchmaschinen-Marketing bis zur Nutzerfreundlichkeit und Preisgestaltung genug zu tun.



Welche Zahlungen können die Gläubiger erwarten?

Stimmen sie dem Insolvenzplan zu, wonach es vor der Gläubigerversammlung aussieht, erhalten all jene Gläubiger ohne spezielle Sicherheiten 100 Millionen Euro zurück. Das entspricht einer Quote von 4,55 Prozent der mutmaßlichen Forderungen in Höhe von 2,2 Milliarden Euro. Die erste Zahlung soll spätestens fünf Monate nach der für Ende September geplanten Aufhebung des Insolvenzverfahrens erfolgen. Eine zweite Zahlung ist dann bis Ende 2021 fällig.