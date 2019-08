Konjunktureinbruch voraus Crash, Boom, Bang

Nun dürften auch die Insolvenzzahlen steigen: „Nachdem die Unternehmensinsolvenzen im zweiten Halbjahr 2018 weiter zurückgegangen sind, sehen wir im ersten Halbjahr 2019 einen leichten Anstieg der eröffneten Verfahren“, sagt Jens Decieux, Mitglied der Geschäftsleitung des Insolvenz-Datenspezialisten STP Business Information. Demnach wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres deutschlandweit knapp 4000 Unternehmensinsolvenzen eröffnet, davon 134 in Eigenverwaltung. Insbesondere in wirtschaftlich wichtigen Bundesländern wie Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen sei eine Trendwende bei den Insolvenzzahlen spürbar, konstatiert Decieux. Welche Kanzleien und Verwalter davon profitieren konnten, zeigt das Halbjahres-Insolvenzverwalterranking von STP und WirtschaftsWoche. Klar ist: die goldenen Zeiten für die deutsche Wirtschaft sind vorerst vorbei. Gleich in mehreren Branchen machen Sanierer und Verwalter Krisenpotenzial aus.