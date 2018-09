Konjunkturschub Wirtschaft erwartet Milliardengeschäfte durch Fußball-EM in Deutschland 2024

Besonders der Handel hofft auf eine Neuauflage des Sommermärchens von 2006. „Bei der damaligen WM konnten die Händler rund zwei Milliarden Euro zusätzlichen Umsatz verbuchen“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes HDE, Stefan Genth. „Von der EM in Deutschland erwarten wir ähnliche Effekte.“ Außerdem könne ein solches Großereignis die Verbraucherstimmung im Land beflügeln.“ Wenn es dann für die deutsche Mannschaft gut läuft, kaufen die Menschen neben Fanartikeln wie Trikots, Schals und Hüten auch mehr Lebensmittel und Getränke zum gemeinsamen Public Viewing und Grillen“, so Genth. „Zusätzlich reisen zahlreiche Fans aus dem Ausland an, die ebenfalls vielerorts für steigende Umsätze sorgen.“