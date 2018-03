Konkurrenz durch Amazon und Uber: Delivery Hero rüstet sich für Preiskampf

Bislang hat Delivery Hero viel Geld in die Hand genommen, um zu wachsen – auch über Zukäufe. Diese stehen laut Östberg derzeit aber nicht im Fokus. In die schwarzen Zahlen schaffte es das 2011 von dem Schweden mitgegründete Unternehmen noch nie. Das soll sich aber bald ändern: Zumindest beim bereinigten Betriebsergebnis (Ebitda) werde die Gewinnschwelle zu Ende des laufenden Jahres erstmals geknackt – und 2019 dann auch im Gesamtjahr, erklärte Östberg. „Wir halten uns an das, was wir versprochen haben.“ Aber so lange sich so viele Akteure im Markt tummelten, sei es schwer, überhaupt Geld zu verdienen.