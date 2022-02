Konsum British American Tobacco baut Geschäft mit Zigarettenalternativen aus

Der Tabakkonzern British American Tobacco will das Geschäft mit Zigarettenalternativen ausbauen und so den anhaltenden Rückgang mit klassischen Produkten kompensieren. Zwar machten die nicht-brennbaren Produkte weiter Verluste, das Unternehmen habe die Einbußen aber zum ersten Mal reduzieren können, sagte Konzernchef Jack Bowles am Freitag in London.