Konsum in Corona-Zeiten Der Cocooning-Trend füllt Möbelhändlern die Taschen

Dass Möbelhändler derzeit weniger stark als andere Handelssegmente leiden, liegt indes auch an veränderten Konsumgewohnheiten in der Krise. Das Thema ‚Cocooning‘ mache sich bemerkbar, sagt Schirmer. „Viele unserer Kunden machen es sich jetzt zu Hause schön“, dazu gehöre „auch der Kauf von Gartenmöbeln oder einer neuen Matratze.“



Eine Studie der Unternehmensberatung Accenture kommt zu ähnlichen Schlussfolgerungen. Demnach würden das anhaltende Unbehagen gegenüber öffentlichen Räumen und Reisen sowie finanzielle Ängste dazu führen, dass viele Menschen weiterhin überwiegend zu Hause zu bleiben. Covid-19 läute demnach ein „Jahrzehnt des Zuhauses“ ein. Und dort, bestätigt Hornbach-Chef Erich Harsch, wollen es sich viele Menschen „vor allem in Krisenphasen schön machen“. Sie hätten durch Homeoffice und Kurzarbeit mehr Zeit zu Hause verbracht und diese auch dazu genutzt, um Reparaturen oder Heimwerkerprojekte in Wohnung und Garten anzugehen, wovon in den vergangenen Monaten die Baumarktkette stark profitiert habe.