Konsum ohne Müll Unverpackt-Läden in der Krise – ein Konzept ohne Zukunft?

Dabei lief es eine Zeit lang so gut, dass „ZeroHero“ 2019 eine zweite Filiale im nahe gelegenen Erlangen eröffnen konnte. Vielerorts in Deutschland machten damals Unverpackt-Läden auf. Doch wie Koenigs Laden stecken nun viele in der Krise. So musste Deutschlands erster Unverpackt-Laden in Kiel Ende vergangenen Jahres schließen. Auch „ZeroHero“ in Erlangen ist bereits dicht. Der Passauer Laden „Tante Emmer“ kämpft ums Überleben. Ist das Unverpackt-Konzept am Ende?