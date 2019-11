Konsum Studie: Deutsche kaufen weniger Kaffee als im Vorjahr

Was die Auswahl der Teesorten angeht, blieben die Bundesbürger ihren Gewohnheiten treu. „Die Lieblingsteesorte der Deutschen im Lebensmitteleinzelhandel und in den Drogeriemärkten ist und bleibt der Klassiker Kräutertee“, berichtete Stuck. Von Oktober 2018 bis September 2019 landeten fast 216 Millionen Packungen Kräutertee in den Einkaufswägen. Den zweiten Platz belegte Früchtetee mit 114 Millionen Packungen. Vom schwarzen Tee wurden dagegen „nur“ rund 60 Millionen Packungen verkauft.