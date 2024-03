Konsumgüter Diese Grafiken zeigen, dass Henkel nur noch ein Schatten seiner selbst ist

Henkels Jahreszahlen wirken so sauber wie die Wäsche in der Persil-Werbung: Der Umsatz des Waschmittel- und Klebstoffkonzerns ist 2023 organisch stärker gestiegen als noch zu Beginn des Jahres vorausgesagt. CEO Carsten Knobel hat auch die EBIT-Marge im Vergleich zum Vorjahr kräftig verbessert – etwa weil die Zusammenlegung der Konsumgütersparten die Kosten schneller senkt als erwartet. Allein: Wie in der Waschmittelwerbung sind die Dinge bei genauem Hinsehen etwas weniger strahlend.