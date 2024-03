Konsumgüter-Gigant Unilever spaltet „Langnese“ ab – und streicht Tausende Jobs

Firmenchef Hein Schumacher hatte vor einigen Monaten angekündigt, dass sich Unilever künftig auf 30 Kernmarken konzentrieren wolle, die 70 Prozent der Umsätze einbrächten. Unter seinem Vorgänger war das Portfolio auf etwa 400 Marken angewachsen.



Außerdem will Schumacher die Ertragskraft steigern und schloss daher größere Übernahmen vorerst aus.



An der Börse kamen die Ankündigungen gut an. Unilever-Aktien stiegen in London um bis zu sechs Prozent und steuerten auf den größten Tagesgewinn seit fast zwei Jahren zu. „Anleger wollten diese Maßnahmen sehen und das Management hat geliefert“, kommentierten die Experten des Brokerhauses Hargreaves Landsdown.