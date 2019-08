Konsumgüter-Holding: Familie Reimann setzt auf Tiere – und will wohl bis zu acht Milliarden Dollar für Zukäufe einsammeln

London Die Beteiligungs-Holding der deutschen Milliardärs-Familie Reimann will sich einem Zeitungsbericht zufolge bei Investoren bis zu acht Milliarden Dollar einsammeln, um sich ein Polster für Zukäufe im Konsumsektor zu schaffen. Es gehe unter anderem um eine Expansion in den Bereichen Haustierpflege und Tierkliniken, berichtet die „Financial Times“ am Montag unter Berufung auf ungenannte Quellen.