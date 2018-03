Konsumgüter: In Taiwan herrscht Klopapier-Panik

Ein schwacher Trost für die Verbraucher. Diese kaufen derweil nicht nur die Supermärkte in ihrer Nähe leer, sondern gehen auch anderweitig auf Klopapier-Jagd. So meldete ET Mall, Taiwans größter Homeshopping-Kanal, dass Klopapier es unter die Top 20 der meistgefragten Produkte geschafft habe. Die Nachfrage nach den weißen Rollen sei dabei zehn Mal so hoch gewesen wie normalerweise.