Konsumgüter: Kaffeehersteller Illy wehrt sich gegen Übernahmeversuche

Illy, 1933 von Francesco Illy gegründet und bekannt für seinen hochwertigen Espresso-Kaffee, der in silber-roten Dosen verkauft wird, steht unter der Leitung der dritten Generation derselben Familie. Das Unternehmen erzielte 2016 einen Umsatz von rund 460 Millionen Euro, ein Plus von 5,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr, und ist in 140 Ländern tätig.