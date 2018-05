Konsumgüterbranche: Henkel erwartet besseres US-Geschäft

Der Düsseldorfer Klebstoff-, Wasch- und Beauty-Konzern hatte im März über Logistikprobleme im Konsumgütergeschäft in Nordamerika berichtet und deshalb gewarnt, dass er in den Sparten Beautyprodukte und Wasch- und Reinigungsmittel im ersten Quartal ein negatives organisches Wachstum erwartet. Tatsächlich sank der Umsatz bei Beauty-Produkten um 4,3 Prozent. Bei Wasch- und Reinigungsmitteln fiel der Einbruch hingegen mit 0,7 Prozent nicht so groß aus.