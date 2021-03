Konsumgüterhersteller: Henkel steigert Umsatz im ersten Quartal – Klebstoff gefragt

Die stark konjunkturabhängige Klebstoffsparte, größte der drei Konzernsparten, habe den um Wechselkurseffekte sowie Ver- und Zukäufe bereinigten Umsatz voraussichtlich um 12,5 Prozent in die Höhe geschraubt. Für das Kosmetikgeschäft gehe Henkel von einem Prozent Plus aus, bei den Wasch- und Reinigungsmitteln rund um Persil werde das Plus bei rund 3,5 Prozent liegen.