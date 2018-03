Konsumgüterhersteller: Unilever droht Facebook und Google mit Entzug von Werbemilliarden

LondonDer britisch-niederländische Konsumgüterhersteller Unilever droht seinen Werbeetat bei digitalen Plattformen wie Facebook und Google einzuschränken. Marketing-Chef Keith Weed sagte am Montag auf einer Konferenz in Kalifornien laut Redetext, man werde künftig nur noch Reklame machen, wo Kinderschutz gewährleistet sei und keine „Spaltung“ der Gesellschaft vorangetrieben werde. „Als zuverlässiger Anzeigenkunde will Unilever nicht auf Plattformen Werbung machen, die keinen positiven Beitrag für die Gesellschaft leisten“, sagte der Manager des Herstellers von Dove-Seife und Ben&Jerry's-Eis. Das Unternehmen könne nicht weiter eine digitale Lieferkette stützen, die in Sachen Transparenz manchmal einem Sumpf gleiche. Zudem werde man das Thema geschlechtsspezifische Stereotypen angehen.