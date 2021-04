Konsumgüterkonzern Beiersdorf: Der überraschende Abgang von Vorstandschef De Loecker

Warnery kenne Beiersdorf aus Jahren erfolgreicher Vorstandstätigkeit, sagte Pöllath. „Mit seinen umfassenden Hautpflege-Erfahrungen und -Erfolgen bringt er den richtigen Schwung in unsere gemeinsamen Anstrengungen für Beiersdorfs Zukunft.“ Warnery sagte, er habe in den letzten Jahren sehr vertrauensvoll mit De Loecker zusammengearbeitet. Warnery hat sein Berufsleben in der Gesundheits- und Kosmetikindustrie verbracht.