Konsumgüterkonzern Beiersdorf jagt der Konkurrenz Marktanteile ab

Beiersdorf hatte erst im Sommer die Umsatzprognose angehoben und für 2018 ein Plus von etwa fünf Prozent in Aussicht gestellt. Diese Prognose bekräftigte der Konzern am Dienstag ebenso wie die für die Rendite. Demnach peilt der Nivea-Hersteller weiter eine um Sondereffekte bereinigte operative Marge in Vorjahreshöhe von 15,4 Prozent an.