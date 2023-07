Konsumgüterkonzern: Preiserhöhungen treiben Unilever-Umsatz – Aktie steigt

Für das Gesamtjahr stellte das Management ein bereinigtes Umsatzwachstum von mehr als fünf Prozent in Aussicht, was über der mehrjährigen Spanne des Unternehmens liege. Dabei dürften sich die Preiserhöhungen in der zweiten Jahreshälfte weiter abschwächen. An der Londoner Börse notierten die Unilever-Aktien mit knapp fünf Prozent im Plus.