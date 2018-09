Konsumgüterkonzern Türkische Lira belastet Klebstoffgeschäft von Henkel

Die Zölle von US-Präsident Donald Trump sieht der Unternehmenschef nicht als direktes Risiko für Henkel: „Wir produzieren in der Regel in den USA für die USA. Daher hat das Thema Importzölle zunächst keine direkten Auswirkungen auf unser Geschäft.“ Sollte es zu einem globalen Handelskrieg kommen, seien nur rund 40 Prozent der Geschäfte in der Klebstoffsparte konjunkturabhängig, sagte Van Bylen.