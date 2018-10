Konsumgüterkonzern Unilever profitiert von Preiserhöhungen

Davon wurde der Großteil aber von negativen Währungseffekten und dem Verkauf des Brotaufstrich-Geschäfts an den Investor KKR aufgezehrt, so dass die Erlöse um 4,8 Prozent auf 12,5 Milliarden Euro sanken. Vorstandschef Paul Polman zeigte sich dennoch zuversichtlich: „Das Wachstum hat sich im dritten Quartal in allen Sparten beschleunigt.“