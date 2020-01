Konsumgüterkonzern : Unilever prüft Trennung vom Tee-Geschäft

Im vergangenen Jahr setzte Unilever 52 Milliarden Euro um, bereinigt ein Plus von 2,9 Prozent. Damit blieb der Konzern aber hinter seinen eigenen Zielen. Der operative Gewinn sank um gut 31 Prozent auf 8,7 Milliarden Euro. Im laufenden Jahr peilt Jope wie schon 2019 ein Umsatzwachstum in der unteren Hälfte des mehrjährigen Zielkorridors von drei bis fünf Prozent an.