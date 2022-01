Konsumgüterkonzern: Unilever streicht 1500 Management-Stellen und plant Umbau

Der Schritt, an dem Unilever nach eigenen Angaben seit einem Jahr gearbeitet hat, erinnert an die Umstrukturierung des Rivalen Procter & Gamble vor drei Jahren, als das Unternehmen im Rahmen einer großen Umstrukturierung sechs ähnliche Geschäftseinheiten schuf. Die Umstellung ermögliche es Unilever, besser auf Trends bei den Verbrauchern und in den Vertriebskanälen zu reagieren, sagte Vorstandschef Alan Jope.