Konsumgüterriesen: Henkel ist auf der Suche nach neuen Übernahmezielen

Die Geschäftsziele für 2018 bekräftigte der Dax-Konzern. „Wir halten an unseren Umsatz- und Gewinnprognosen für 2018 fest“, sagte Van Bylen und ergänzt: „Die Lieferschwierigkeiten in den USA liegen hinter uns.“ Durch Umstellungen in den Transport- und Logistiksystemen in Nordamerika entstandene Probleme bremsten Henkel zuletzt etwas.