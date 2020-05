Konsumverhalten Das Grill-Paradoxon

Das bestätigt auch Dominik Elsesser, Marketingchef des weltweit größten Grillherstellers Weber-Stephen: „Es ist allgemein ein gutes Grilljahr. Nicht ganz auf dem Niveau, wie wir es vor der Coronakrise prognostiziert hatten, nichtsdestotrotz sind wir bisher zufrieden.“ Außer in den USA verkauft das Unternehmen in Deutschland am meisten – vor allem zu Start der Saison zwischen März und Juli. Hier zeigen sich die Bundesbürger allerdings nicht knauserig – offenbar investieren sie lieber in professionelles Rüstzeug zur Zubereitung, als in hochwertiges Grillgut: Dem Kölner Institut für Handelsforschung zufolge gaben die Deutschen vergangenes Jahr insgesamt rund 1,2 Milliarden Euro für Grills aus.