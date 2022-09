Konsumverhalten: Wo die Deutschen sparsamer werden – und worauf sie nicht verzichten wollen

In Summe zeigen die Daten von Hase+Igel, dass in Deutschland Investitionen, die gerade unter Umständen nicht zwingend sind, zurückgestellt werden. Das gilt nicht nur für Autos, sondern auch für Renovierungen, Haushaltsgeräte (mit Ausnahme von besonders energiesparenden Kühlschränken), Smartphones oder Versicherungen.



Allerdings kennt die Sparsamkeit auch klare Grenzen – zumindest aktuell noch. „Das Suchverhalten zeigt, dass Viele nach wie vor nicht an ​den Dienstleistungen sparen möchten, auf die sie während der Corona-Krise verzichten mussten“, sagt Schoenmakers. Seit dem Frühjahr wird nach den Daten von Hase+Igel etwa sehr oft nach Restaurants gesucht und auch nach Museen. Gespart wird auch nicht bei der Körperpflege: Die Nachfrage nach Frisören und Nagelstudios ist laut Hase+Igel aktuell mehr als doppelt so hoch wie 2019 – also vor dem ersten Lockdown.