Konzern steigt bei Yfood ein Folgt der nächste Shitstorm für Nestlé?

Wenn es so etwas gibt wie ein Lieblingsgetränk der deutschen Youtube-Stars, dann ist – oder vielmehr war – das Yfood. Das Münchner Start-up stellt seit 2017 Trinknahrung her. Das Unternehmen sponserte etwa die zweite Staffel der Youtube-Show „7 vs. Wild“, bei der sich sieben Influencer sieben Tage lang auf einer einsamen Insel in Panama aussetzen ließen. Bis zu sieben Millionen Mal wurden die Folgen abgerufen, bei der die ausgeschiedenen Kandidaten beim Verlassen der Insel als erste Mahlzeit eine Flasche von Yfood in die Hand gedrückt bekamen.