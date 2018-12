Konzernchef Birken Otto wird 2018 Wachstumsziel verfehlen

Auch die Digitalisierung werde immer wichtiger. „Wir glauben, dass die Digitalisierung und insbesondere das Thema Künstliche Intelligenz die Welt – wirklich die ganze Welt – in den nächsten Jahren nochmals komplett verändern wird“, so Birken. Otto setze daher verstärkt auf neue Technologien. Auch kassenlose Läden könnten künftig eine Rolle spielen, deutete Birken im Interview mit der WirtschaftsWoche an. „Wir bauen unter der Marke Bonprix in bester Lage Hamburgs gerade einen Konzept-Store, der aufzeigt, wohin die Reise im stationären Einzelhandel geht.“



